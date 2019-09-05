Сербія – Португалія: прогноз букмекерів на матч Євро-2020

Прямі конкуренти збірної України Сербія та Португалія 7-го вересня зустрінуться у рамках кваліфікації Євро-2020. Букмекери оцінили, в якої з команд більше шансів здобути перемогу.

Сербія – Португалія: прогноз

Команди вже встигли провести один матч між собою. 25-го березня гра в Португалії завершилася нічиєю 1:1. Серби відкрили рахунок на початку гри, але господарі відновили паритет ближче до завершення першого тайму.

Наразі Португалія провела тільки два поєдинки в рамках відбору до Євро-2020 й двічі зіграла внічию. Інший матч був саме проти України. Сербія провела на одну гру більше. Поки балканці мають у своєму активі одну звитягу.

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Прогноз Фаворит Спорт

Попри те, що Сербія гратиме вдома фаворитом поєдинку залишаються чинні чемпіони Європи португальці. Фахівці оцінюють шанси підопічних Фернанду Сантуша здобути першу звитягу у відборі до Євро-2020 коефіцієнтом 2,12.

Після розгромної поразки від України Сербію очолив Любиш Тумбакович. Фахівці оцінили шанси сербів виграти другу поспіль гру під орудою Тумбаковича коефіцієнтом 3,65. Нічия в матчі оцінена коефіцієнтом 3,30.

Прогноз Pari Match

Останнім часом Португалія грає в прагматичний футбол, який не передбачає велику кількість голів. Експерти оцінюють шанси Португалії перемогти в поєдинку й ТМ 2.5 – 4,20. Звитяга гостей і ТБ 2.5 – 4,00.

У рідних стінах за шаленої підтримки Сербія є грізним суперником. Очевидно, що балканці зроблять все, щоб не програти, адже фіаско може вдарити по амбіціях команди вийти на Євро-2020. Коефіцієнт на те, що Сербія не програє і ТМ 2.5 – 2,5. Перемогу господарів в один м'яч або нічию букмекери оцінили коефіцієнтом 2,06.

Прогноз 1xbet

Експерти 1xbet дають можливість фанатам вгадати, який футболіст зможе забити гол у поєдинку. Найбільше шансів у португальця Кріштіану Роналду. Гол зіркового нападника в будь-який час поєдинку оцінений коефіцієнтом 1,91.

На вістрі атаки сербів два зіркові футболісти – Лука Йович з "Реалу" та Душан Тадіч з "Аяксу". Коефіцієнт на гол Йовича – 3,5. Шанси відзначитися голом Тадіча букмекери оцінили коефіцієнтом 4,18.

Матч п'ятого туру кваліфікації Євро-2020 Сербія – Португалія відбудеться у суботу, 7-го вересня. Початок поєдинку – о 21:45.