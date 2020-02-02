Сербія розгромила збірну України у відборі до чемпіонату світу з футзалу

Збірна України з футзалу невдало розпочали свій шлях в елітному раунді відбору до чемпіонату світу. У першому матчі еліт-раунду кваліфікації ЧС-2020 у сербському Ніші українці програли Сербії.

Сербія – Україна 5:2

Голи: Пршич, 12, 22, Петров, 15, Томич, 30, Ракич, 31 – Фаренюк, 30, Корсун, 39

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У стартовій 20-хвилинці наша команда на рівних змагалася з балканцями, однак у завершальній фазі атак удача була на боці суперника.

Голкіпер сербів виручав після ударів Шотурми та Журби, ще декілька разів українці не влучали в площину воріт із хороших позицій.

Натомість господарі використали свої шанси. Так, Пршич після обіграшу з партнером на лівому фланзі пробив Іваняка. На 15-й хвилині після позиційної помилки "синьо-жовтих" в обороні серби збільшили свою перевагу.

Перед самою перервою вихід віч-на-віч не вдалося реалізувати Білоцерківцю.

Другий тайм для наших хлопців розпочався неприємно – Пршич оформив дубль. Українці відповіли декількома непоганими атаками, однак їм не вистачало влучності.

У середині тайму серби відзначилися ще двічі, а між цими голами умістився точний удар Фаренюка. До завершення зустрічі підопічні Косенка перейшли на гру у п'ять польових, однак зуміли скоротити відставання лише на один м'яч.

2 лютого на "синьо-жовтих" чекає другий поєдинок у групі зі збірною Іспанії.

Важливо. Переможці кожної із чотирьох груп еліт-раунду потраплять на чемпіонат світу напряму. Команди, які посядуть у групах другі місця, вийдуть до плей-офф, в якому будуть розіграні ще дві путівки на Мундіаль.