Україна вдруге пропустила у матчі відбору до Євро-2020 з Сербією: відео

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Сербія – Україна результат та відео голів

17 листопада збірна України на виїзді грає з Сербією у матчі відбору на чемпіонат Європи 2020 року. У другому таймі рахунок у матчі 2:1.

Сербія – Україна 2:1

Голи: Тадіч, 9 (пен.), Мітрович, 56 – Яремчук, 32

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Вже на 9-й хвилині серби вийшли вперед. Тадіч пробивав по нашим воротам, і м'яч влучив у руку Миколенку. Захисник отримав жовту картку і пенальті у власні ворота. Відзначився з 11-метрової позначки Тадіч.

Відео голу Тадіча

На 32-й хвилині рахунок у матчі був рівним – забив Яремчук. Після навісу з флангу від Циганкова Яремчук опинився між двома суперниками та головою відправив м'яч у ворота.

Відео голу Яремчука

На 56-й хвилині сербизнову вийшли вперед, коли українці залишили одразу двох гравців суперників на дальній штанзі. Караваєв не дотягнувся до навісу, а Мітровіч зумів прийняти м'яч та пробити повз Пятова під дальню штангу з гострого кута – 2:1.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту Євро-2020 Сербія
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