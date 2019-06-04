Сербія зазнала серйозної втрати перед матчем відбору на Євро-2020 з Україною

Збірна Сербії зазнала вагомої кадрової втрати на найближчий матч відбору до Євро-2020 проти команди України.

Хавбек "Лаціо" Сергєй Мілінковіч-Савіч, за якими полюють чимало топ-клубів, не зможе взяти участі у поєдинку через травму. Про це повідомив наставник сербів Младен Крстаїч на прес-конференції, передає "Футбол 24".

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Ми не зможемо розраховувати на Мілінковіча-Савіча в матчі з Україною через травму. На жаль, травми – це невід'ємна частина футболу, тому ми повинні зберігати оптимізм. На щастя, всі інші гравці здорові та готуються до поєдинку,

– сказав Крстаїч.

Спорт 24 писав, що збірна України теж має кадрові втрати. Табір національної збірної у Харкові покинули Василь Кравець та Іван Петряк. Водночас список раніше викликаних гравців із національного чемпіонату скорочений тренерським штабом на три виконавці — Сергій Сидорчук, Артем Шабанов та Сергій Болбат не допоможуть команді цього разу.

Нагадаємо, матч Україна – Сербія пройде на "Арені Львів" 7 червня. Після 2 турів "синьо-жовті" лідирують у групі B, набравши 4 очки. У сербів – 1 очко, щоправда, лише один зіграний матч.

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