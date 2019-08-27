Сербські фанати пригнали до стадіону радянський танк перед матчем Ліги чемпіонів: відео

Вболівальники "Црвени Звєзди" перед матчем раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти "Янг Бойз" підігнали до свого стадіону радянський танк T-55.

До домашньої арени команди вони підвезли танк, який був розфарбований в клубні кольори, повідомляє Daily Mail.

Читайте також: У Сербії футболіст забив ганебний гол і спровокував масову бійку на полі: відео

Зазначається, що цей танк використовувався під часвійни в Югославії. За словами Міністра Внутрішніх Справ Сербії Небойши Стефановича, він не несе жодної небезпеки для людей, адже з нього демонтували гармату й інші бойові елементи.

Фанати, які йменують себе "Північною армією" стверджують, що танк їм подарував власник компанії, яка торгує брухтом.

Матч між "Црвеною Звєздой" та "Янг Бойз" відбудеться 27 серпня о 22:00. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2.