Сербських фанатів попросили не приїжджати групами у Львів: тренер зробив несподівану заяву

Наставник збірної Сербії Младен Крстаїч перед кваліфікаційним матчем ЧЄ-2020 проти України розповів про чисельність сербських вболівальників, які мають приїхати у Львів.

ЗМІ повідомляють, що на матчі збірної України із Сербією у Львові в рамках кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року очікуються хулігани з Белграда.

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Натомість Младен Крстаїч не знає, скільки фанатів із Сербії приїдуть підтримати свою улюблену команду.

Так, українська команда буде мати підтримку, у мене немає інформації, скільки сербських уболівальників приїхало в Україну. Але говорили, щоб не приїжджали групами. Тому, можливо, приїде трохи менше людей.

Ми читали цю інформацію, що може бути особлива атмосфера під час матчу. Але, можливо, через це багато вболівальників поки не приїхали. Зараз враження таке, ми бачимо гостинність на кожному кроці. Нас дуже добре приймають,

– сказав Крстаїч на передматчевій прес-конференції.

Кваліфікаційний поєдинок чемпіонату Європи Україна – Сербія відбудеться у п'ятницю, 7-го червня. Гра відбудеться у Львові, початок, о 21:45. Букмекери вважають саме збірну України фаворитом протистояння.