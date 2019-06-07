Сербських вболівальників у Львові на матчі Україна – Сербія не буде

Вболівальники національної збірної Сербії не будуть присутні на відбірковому матчі до Євро-2020 зі збірною України, який відбудеться сьогодні, 7 червня, на "Арені Львів".

Цю інформацію підтвердили у Футбольному союзі Сербії, йдеться в повідомленні Української асоціації футболу.

Читайте також: Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати у Львові

Натомість квитки з гостьової квоти на цей поєдинок передані учасникам та ветеранам бойових дій на Донбасі, членам їх сімей та дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Варто додати, що перед тим була інформація, що до Львова має приїхати близько 200 сербських уболівальників, але їх може бути значно більше. Натомість про відсутність підтримки сербських фанатів у Львові підтвердив й головний наставник збірної Сербії Младен Крстаїч. А СБУ звернулася до львів'ян з проханням бути більш уважним у ці дні.

Читайте також: Україна – Сербія: анонс матчу кваліфікації Євро-2020