Сербських вболівальників у Львові на матчі Україна – Сербія не буде

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Сербських фанатів не буде на матчі Україна – Сербія
Сербських фанатів не буде на матчі Україна – Сербія / Євген Кравс

Вболівальники національної збірної Сербії не будуть присутні на відбірковому матчі до Євро-2020 зі збірною України, який відбудеться сьогодні, 7 червня, на "Арені Львів".

Цю інформацію підтвердили у Футбольному союзі Сербії, йдеться в повідомленні Української асоціації футболу.

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Натомість квитки з гостьової квоти на цей поєдинок передані учасникам та ветеранам бойових дій на Донбасі, членам їх сімей та дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Варто додати, що перед тим була інформація, що до Львова має приїхати близько 200 сербських уболівальників, але їх може бути значно більше. Натомість про відсутність підтримки сербських фанатів у Львові підтвердив й головний наставник збірної Сербії Младен Крстаїч. А СБУ звернулася до львів'ян з проханням бути більш уважним у ці дні.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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