Серед претендентів на "Оскар" – фільм про перегони, заснований на реальних подіях

Опубліковано фільми, які у 2020 році претендуватимуть на нагороди Американської академії кіномистецтва – "Оскар". Серед них і фільм "Аутсайдери" (оригінальна назва Ford v Ferrari).

Стрічка "Аутсайдери" претендує на нагороду "Найкращий фільм". Також вона серед номінантів на перемогу за найкращий монтаж.

До слова: Оскар-2020: список номінантів престижної премії

Про що фільм "Аутсайдери"?

Фільм розповідає історію творця модифікованих версій Ford Керролла Шелбі (Метт Деймон) та талановитого гонщика та тест-пілота Кена Майлза (Крістіан Бейл). Саме вони займалися створенням легендарного Ford GT40, щоб протистояти Ferrari на перегонах "24 години Ле-Мана". Події відбуваються всередині 60-х років XX століття, коли вони обоє працювали над цим спорткаром. На той час Ferrari виграли п'ять перегонів поспіль. Генрі Форд II хотів купити Ferrari, однак Енцо Феррарі відповів відмовою (Ferrari у підсумку купив автовиробник Fiat).

Спортивна драма "Аутсайдери" заснована на книзі американського письменника і журналіста Е. Дж. Бейма "Женіть щосили: Форд, Феррарі та їх бій за швидкість і славу на Ле-Мані", що вийшла друком у 2009 році.

Знімали стрічку у різних локаціях, зокрема і на реальній трасі, де проводяться знамениті перегони "24 години Ле-Ман".

Дивіться офіційний трейлер фільму "Аутсайдери"

Вручення нагороди "Оскар" відбудеться 10 лютого.