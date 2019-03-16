Серед загиблих під час теракту у Новій Зеландії – воротар футзальної збірної країни

Під час теракту у Новій Зеландії у двох мечетях, загинув і воротар національної збірної країни з міні-футболу Атта Елайян.

За даними видання Stuff, 33-річний Атта Елайян був одним серед тих, хто молився у мечеті ввечері п’ятниці, 15 березня, коли стався теракт у Крайчестері.

Читайте також: Теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців

Атта Елайян народився у Кувейті. Він був директором і акціонером компанії під назвою LWA Solutions. А також виступав за збірну Нової Зеландії з футзалу. Нещодавно він став батьком.

У Федерації футболу Нової Зеландії поки не підтвердили та не спростували інформацію про загибель Атти Елайяна. Адже вони поки не отримали інформацію від поліції про загиблих.