Серед загиблих під час теракту у Новій Зеландії – воротар футзальної збірної країни
Під час теракту у Новій Зеландії у двох мечетях, загинув і воротар національної збірної країни з міні-футболу Атта Елайян.
За даними видання Stuff, 33-річний Атта Елайян був одним серед тих, хто молився у мечеті ввечері п’ятниці, 15 березня, коли стався теракт у Крайчестері.
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Атта Елайян народився у Кувейті. Він був директором і акціонером компанії під назвою LWA Solutions. А також виступав за збірну Нової Зеландії з футзалу. Нещодавно він став батьком.
У Федерації футболу Нової Зеландії поки не підтвердили та не спростували інформацію про загибель Атти Елайяна. Адже вони поки не отримали інформацію від поліції про загиблих.
хроніка кривавого теракту у новій Зеландії
Джерело: 24 Канал
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