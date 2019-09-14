Серена Вільямс відправилася на Багами, щоб допомогти жертвам урагану "Доріан": фото

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Серена Вільямс
Серена Вільямс / Getty Images

Американська тенісистка Серена Вільямс, яка обіграла у півфіналі US Open українку Еліну Світоліну, але у фіналі поступилася Б'янці Андреєску, вирішила допомогти жертвам урагану "Доріан".

Серена Вільямс особисто відправилася на Багами, де напередодні бушував ураган "Доріан".

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Ураган "Доріан" Найсильніший ураган, який коли-небудь обрушувався на Багами. Стихія обрушилася на острови 1 вересня, а швидкість вітру сягала подекуди до 320 кілометрів на годину. Через це національний центр США стеження за ураганами присвоїв "Доріан" п'яту, найпотужнішу категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона, визначивши таким чином ступінь можливих руйнувань від нього як катастрофічну. 

Унаслідок стихійного лиха загинули близько 50 осіб, серед яких і діти. Найбільше життів ураган "Доріан" забрав на острові Абакос. 

В результаті урагану на Багамах без житла залишилися близько 76 тисяч людей. 2500 осіб вважаються зниклими безвісти.

На Багамах Серена Вільямс зробила пожертву в одну з церков, де перебувають жертви стихійного лиха. Про суму не повідомляється.

Нагадаємо, саме Серена Вільямс обіграла українку Еліну Світоліну у півфіналі US Open. Однак у фіналі турніру американка поступилася 19-літній канадці Б'янці Андреєску. При цьому що переможниця US Open ще на початку 2019 року навіть не було у топ-150 світового рейтингу. А своєю перемогою Андреєску встановила історичне досягнення.

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Теги: Спорт Теніс Ураган Доріан Серена Вільямс
Джерело: 24 канал
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