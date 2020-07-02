Сергій Ребров – найкращий тренер року у чемпіонаті Угорщини
Український фахівець Сергій Ребров, який працює з "Ференцварошем", визнаний тренером року в Угорщині. Українець двічі поспіль привів команду до чемпіонства в угорському чемпіонаті.
Приємну звістку повідомляє пресслужба місцевої федерації у Twitter. 1 липня відбулася церемонія RangAdó, на якій нагороджували найкращих за підсумками футбольного року в Угорщині. Свій приз також отримав українець Сергій Ребров.
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Команда Реброва в цьому сезоні захистила чемпіонський титул і виступала в груповому етапі Ліги Європи.
За словами українського спеціаліста, у нього була хороша комунікація і взаємна довіра з командою. Гравці повністю виконали свої завдання.
До призначення українського тренера "Ференцварош" ставав чемпіоном всього один раз за 14 років. Такий результат угорській команді вдавався ще у далекому 2004 році.
Додамо, що клуб викупив контракт Олександра Зубкова у донецького "Шахтаря". Українець офіційно підписав чотирирічний контракт з угорською командою.
Що відомо про Сергія Реброва
- Наразі Сергій Ребров очолює клуб "Ференцварош", з яким двічі поспіль став чемпіоном Угорщини.
- Ребров – вихованець "Шахтаря", однак найуспішніший період як футболіст провів у київському "Динамо".
- З 2014 до 2017 року Ребров очолював "Динамо", з яким двічі став чемпіоном України.
- Між періодом на тренерському містку "Динамо" та "Ференцвароша" 45-річний фахівець очолював саудівський клуб "Аль-Ахлі".
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