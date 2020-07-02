Український фахівець Сергій Ребров, який працює з "Ференцварошем", визнаний тренером року в Угорщині. Українець двічі поспіль привів команду до чемпіонства в угорському чемпіонаті.

Приємну звістку повідомляє пресслужба місцевої федерації у Twitter. 1 липня відбулася церемонія RangAdó, на якій нагороджували найкращих за підсумками футбольного року в Угорщині. Свій приз також отримав українець Сергій Ребров.

Читайте також: Двоє українців потрапили до символічної збірної чемпіонату Угорщини: фото

Команда Реброва в цьому сезоні захистила чемпіонський титул і виступала в груповому етапі Ліги Європи.

За словами українського спеціаліста, у нього була хороша комунікація і взаємна довіра з командою. Гравці повністю виконали свої завдання.

Az Év Edzője!



A RangAdó Díjátadón a Ferencváros vezetőedzője vehette át a legjobb mesternek járó elismerést.



️"Jól kommunikáltam a csapattal, megvolt a kölcsönös bizalom, de a játékosokon múlt a címvédés, ők akartak jobban játszani." pic.twitter.com/UNbvpBTMmx — MLSZ (@MLSZhivatalos) July 1, 2020

До призначення українського тренера "Ференцварош" ставав чемпіоном всього один раз за 14 років. Такий результат угорській команді вдавався ще у далекому 2004 році.

Додамо, що клуб викупив контракт Олександра Зубкова у донецького "Шахтаря". Українець офіційно підписав чотирирічний контракт з угорською командою.

Що відомо про Сергія Реброва