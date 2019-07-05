Сергій Бубка відреагував на звинувачення в отриманні хабаря при голосуванні за Олімпіаду-2016

Президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубку звинуватили в отримані хабаря. Він. Нібито, отримав гроші за голосування під час вибору міста, яке прийме літні Олімпійські ігри 2016. У підсумку перемогло бразильське Ріо-де-Жанейро.

Звинувачення у бік Сергія Бубки висловив колишній губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал. Він зараз відбуває покарання саме за корупцію. І саме Кабрал, нібито, через президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламіна Діака передав гроші членам виконкому НОК, щоб вони проголосували за Ріо. Серед тих, кому мали дістатися гроші, був і Сергій Бубка.

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На ці звинувачення Сергій Бубка відповів у своєму twitter

Я повністю відхиляю всі брехливі заяви колишнього губернатора Ріо, який наразі відбуває тривалий термін ув’язнення за корупцію. Пан Діак ніколи не спілкувався зі мною стосовно мого голосування за столицю Олімпіади-2016. Мої адвокати напишуть пану Діаку, щоб попросити його роз’яснити обвинувачення пана Кабрала, який у своїх показах помилково стверджує, що Діак забезпечував мій голос,

– написав Сергій Бубка.

I completely reject all the false claims made by the former Rio State governor who is currently serving a long prison sentence for corruption. — Sergey Bubka (@sergey_bubka) 5 липня 2019 р.

Mr Diack has never contacted me about my vote at the election of the host city for the Olympic Games 2016. My lawyers will write to Mr Diack to ask him to explain the allegations of Mr Cabral who wrongly claims in his testimony that Mr Diack could secure my vote. — Sergey Bubka (@sergey_bubka) 5 липня 2019 р.

I will instruct my lawyers to use all the legal means at their disposal and to reserve all my rights — Sergey Bubka (@sergey_bubka) 5 липня 2019 р.

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Він також додав, що тепер цією справою будуть займатися його адвокати.

Хто такий Сергій БубкаПрезидент Національного олімпійського комітету. Український легкоатлет (стрибки з жердиною). Чемпіон Європи та світу, багаторазовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон. Заслужений майстер спорту. Занесений до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість світових досягнень у легкоатлетичному спорті. За визначні спортивні досягнення, особисті заслуги у піднесенні міжнародного авторитету України 4 лютого 2001 року Сергію Бубці присвоєно звання Героя України



Народився 4 грудня 1963 року в Луганську. Там розпочав займатися спортом, згодом переїхав до Донецька. Там у 1999 році йому встановили пам’ятник.



23 червня 2005 року став президентом Національного олімпійського комітету (НОК) України. Є членом Міжнародного олімпійського комітету з 1999 року, входить до виконкому МОК.



Почесний громадянин Луганська, Донецька та бразильського Ріо-де-Жанейро, де і відбулися Олімпійські ігри 2016.



У травні 2002 р. пана Бубку було обрано Народним депутатом України 4-го скликання від блоку "За єдину Україну!". Він займав 12 місце у виборчому списку. У червні 2002 року став членом фракції "Регіони України".