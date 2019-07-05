Сергій Бубка відреагував на звинувачення в отриманні хабаря при голосуванні за Олімпіаду-2016
Президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубку звинуватили в отримані хабаря. Він. Нібито, отримав гроші за голосування під час вибору міста, яке прийме літні Олімпійські ігри 2016. У підсумку перемогло бразильське Ріо-де-Жанейро.
Звинувачення у бік Сергія Бубки висловив колишній губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал. Він зараз відбуває покарання саме за корупцію. І саме Кабрал, нібито, через президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламіна Діака передав гроші членам виконкому НОК, щоб вони проголосували за Ріо. Серед тих, кому мали дістатися гроші, був і Сергій Бубка.
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На ці звинувачення Сергій Бубка відповів у своєму twitter
Я повністю відхиляю всі брехливі заяви колишнього губернатора Ріо, який наразі відбуває тривалий термін ув’язнення за корупцію. Пан Діак ніколи не спілкувався зі мною стосовно мого голосування за столицю Олімпіади-2016. Мої адвокати напишуть пану Діаку, щоб попросити його роз’яснити обвинувачення пана Кабрала, який у своїх показах помилково стверджує, що Діак забезпечував мій голос,
– написав Сергій Бубка.
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Він також додав, що тепер цією справою будуть займатися його адвокати.
Хто такий Сергій БубкаПрезидент Національного олімпійського комітету. Український легкоатлет (стрибки з жердиною). Чемпіон Європи та світу, багаторазовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон. Заслужений майстер спорту. Занесений до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість світових досягнень у легкоатлетичному спорті. За визначні спортивні досягнення, особисті заслуги у піднесенні міжнародного авторитету України 4 лютого 2001 року Сергію Бубці присвоєно звання Героя України
Народився 4 грудня 1963 року в Луганську. Там розпочав займатися спортом, згодом переїхав до Донецька. Там у 1999 році йому встановили пам’ятник.
23 червня 2005 року став президентом Національного олімпійського комітету (НОК) України. Є членом Міжнародного олімпійського комітету з 1999 року, входить до виконкому МОК.
Почесний громадянин Луганська, Донецька та бразильського Ріо-де-Жанейро, де і відбулися Олімпійські ігри 2016.
У травні 2002 р. пана Бубку було обрано Народним депутатом України 4-го скликання від блоку "За єдину Україну!". Він займав 12 місце у виборчому списку. У червні 2002 року став членом фракції "Регіони України".
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