Сергій Стаховський прикро програв перший матч України на Кубку Девіса

На корті запорізького палацу спорту "Юність" стартував матч плей-офф Першої світової групи Кубка Девіса з тенісу між збірними України і Тайваню.

Для збірної України протистояння Кубка Девіса почалося з поразки. Сергій Стаховський виграв перший сет у Цзен Чун Сіна, однак після цього втратив ініціативу в матчі і зазнав поразки в трьох сетах – 6:3, 1:6, 2:6.

Дивіться також: Еліна Світоліна у незвичному стилі відсвяткувала вихід в 1/4 фіналу турніру у Мексиці: фото

Матч тривав дві години і п'ять хвилин. Стаховський зумів реалізувати лише один брейкпоінт з 11-ти, тоді як його суперник оформив чотири з семи.

Таким чином, Китайський Тайбей повів у зустрічі проти України плей-офф Першої Світової групи 1:0.