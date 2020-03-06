Сергій Стаховський прикро програв перший матч України на Кубку Девіса
На корті запорізького палацу спорту "Юність" стартував матч плей-офф Першої світової групи Кубка Девіса з тенісу між збірними України і Тайваню.
Для збірної України протистояння Кубка Девіса почалося з поразки. Сергій Стаховський виграв перший сет у Цзен Чун Сіна, однак після цього втратив ініціативу в матчі і зазнав поразки в трьох сетах – 6:3, 1:6, 2:6.
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Матч тривав дві години і п'ять хвилин. Стаховський зумів реалізувати лише один брейкпоінт з 11-ти, тоді як його суперник оформив чотири з семи.
Таким чином, Китайський Тайбей повів у зустрічі проти України плей-офф Першої Світової групи 1:0.
- У другому матчі дня Ілля Марченко зіграє з У Тунг-Ліном.
- Переможець матчу Кубка Девіса між Україною та Китайським Тайбеєм у вересні проведе матч за вихід в кваліфікацію Фіналу Кубка Девіса 2021 року проти однієї зі збірних, яка програє на відбірковому етапі цього сезону.
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