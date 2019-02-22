Сергій Стаховський вперше з 2015 року пробився у чвертьфінал турніру ATP

40 Читать новость на русском
Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / btu.org.ua

Українець Сергій Стаховський впевнено подолав друге коло турніру серії ATP у Марселі, Франція.

Сергій Стаховський – Грегуар Баррере 2:0 (6:3, 6:4)

Читайте також: Світоліна впевнено вийшла у півфінал турніру в Дубаї

Стаховський виявився сильнішим господаря корту Грегуара Барера – 6:3, 6:4. Матч тривав 1 годину і 15 хвилин. 

За час проведений на корті українець зробив 9 подач навиліт, допустив лише одну помилку і реалізував 2 з 2 брейкпоінтів. Француз встиг 5 разів подати навиліт і не реалізувавши жодного брейкпоінта, допустив 3 помилки.

За путівку до півфіналу Сергій Стаховський в п'ятницю, 23 лютого, посперечається з 12 ракеткою світу Стефаносом Ціціпасом. Українець спробує перервати 19-матчеву серію поразок у поєдинках з тенісистами з топ-20.

Цікаво, що Сергій Стаховський не виступав в 1/4 фіналу на змаганнях ATP з 2015 року. Тоді в лютому Стаховський вийшов до чвертьфіналу в Роттердамі (програв Мілошу Раоничу), в Марселі дійшов до півфіналу (програв Жилю Сімону), а в Дубаї зіграв в 1/4 фіналу (програв Томашу Бердиху).

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Фіналістки нацвідбору на Євробачення-2019 сестри Опанасюк не змогли відповісти, чий Крим
сьогодні
3178
Теги: Спорт Теніс Сергій Стаховський
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Російський лижник ледь не побив норвежця через поразку у гонці: відео
сьогодні 10:25 Російський лижник ледь не побив норвежця через поразку у гонці: відео
1064
"Динамо" вистачило голу, щоб перемогти "Олімпіакос": відео
21 лютого 23:57 "Динамо" вистачило голу, щоб перемогти "Олімпіакос": відео
1108
Чотири голи "Айнтрахта" залишили "Шахтар" за бортом Ліги Європи: відео голів
21 лютого 21:49 Чотири голи "Айнтрахта" залишили "Шахтар" за бортом Ліги Європи: відео голів
1453
Юлія Журавок: З радістю б виступала в Росії, ми, спортсмени, дружимо з росіянами
21 лютого 17:18 Юлія Журавок: З радістю б виступала в Росії, ми, спортсмени, дружимо з росіянами
637
Динамо – Олімпіакос: анонс матчу Ліги Європи
21 лютого 08:08 Динамо – Олімпіакос: анонс матчу Ліги Європи
602
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук