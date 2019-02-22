Сергій Стаховський вперше з 2015 року пробився у чвертьфінал турніру ATP

Українець Сергій Стаховський впевнено подолав друге коло турніру серії ATP у Марселі, Франція.

Сергій Стаховський – Грегуар Баррере 2:0 (6:3, 6:4)

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Стаховський виявився сильнішим господаря корту Грегуара Барера – 6:3, 6:4. Матч тривав 1 годину і 15 хвилин.

За час проведений на корті українець зробив 9 подач навиліт, допустив лише одну помилку і реалізував 2 з 2 брейкпоінтів. Француз встиг 5 разів подати навиліт і не реалізувавши жодного брейкпоінта, допустив 3 помилки.

За путівку до півфіналу Сергій Стаховський в п'ятницю, 23 лютого, посперечається з 12 ракеткою світу Стефаносом Ціціпасом. Українець спробує перервати 19-матчеву серію поразок у поєдинках з тенісистами з топ-20.

Цікаво, що Сергій Стаховський не виступав в 1/4 фіналу на змаганнях ATP з 2015 року. Тоді в лютому Стаховський вийшов до чвертьфіналу в Роттердамі (програв Мілошу Раоничу), в Марселі дійшов до півфіналу (програв Жилю Сімону), а в Дубаї зіграв в 1/4 фіналу (програв Томашу Бердиху).

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