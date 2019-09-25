Сергія Бубку перебрали на посаду віцепрезидента Міжнародної організації

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Сергій Бубка
Сергій Бубка / НОК України

На Конгресі Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій в Досі (Катар) відбулися вибори керівного органу IAAF – президента, чотирьох віцепрезидентів та 13 членів Ради IAAF. За підсумками голосування президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку переобрано на посаду віцепрезидента IAAF терміном на 4 роки.

На черговий термін президентом Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій переобраний британець Себастьян Коу (203 голоси). Сергій Бубка отримав 139 голосів від національних федерацій країн під час голосування на посаду віцепрезидента. Це перший результат серед одинадцяти претендентів на чотири посади.

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Відзначимо, що у 2007 році Сергій Бубка став віцепрезидентом IAAF та увійшов до складу Ради IAAF. З 2015-го року він був першим віцепрезидентом IAAF.

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Теги: Спорт Сергій Бубка Легка атлетика
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