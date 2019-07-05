Сергія Бубку звинуватили в отриманні хабаря при виборі столиці Олімпійських ігор

Колишній губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал заявив, що за підтримку заявки його міста при виборі столиці Олімпійських ігор-2016 почесні члени Міжнародного олімпійського комітету отримали від нього хабаря.

Про таку заяву екс-чиновника пише канадський ресурс GamesBids.com.

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Він сказав, що крім українського переможця Олімпіади-1988 Сергія Бубки, хабар також "був готовий отримати в обмін на голос" і чотириразовий чемпіон Ігор з плавання Олександр Попов з Росії.

Губернатор, який проходить у справі про корупцію та інші фінансові зловживання, стверджує, що він підкупив не менше дев’яти осіб, щоб заручитися перемогою для Ріо-де-Жанейро, і витратив на ці цілі не менше двох мільйонів доларів.

Згідно зі свідченнями Сержіу Кабрала, в серпні 2009 року тодішній глава Національного олімпійського комітету Бразилії Карлос Артур Нузман познайомив його з президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламіном Діаком. Нузман натякнув йому, що Діак зможе забезпечити Ріо "п'ять або шість голосів".

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В результаті, за підсумками трьох раундів перемогла заявка Ріо-де-Жанейро (66 голосів), причому Мадрид, який змагався з Ріо, отримав лише 32 голоси. Ігри в Ріо-де-Жанейро пройшли з 5-го по 21 серпня 2016 року і стали першою літньою Олімпіадою в Південній Америці.