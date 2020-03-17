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Серхіо Рамос жонглював рулоном туалетного паперу на нозі в новому челенджі через коронавірус

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Серхіо Рамос / Eurosport

Захисник мадридського "Реалу" та збірної Іспанії Серхіо Рамос взяв участь в челенджі "Залишайся вдома" (#QuédateEnCasa). Це заклик до людей без потреби не залишати свої домівки під час пандемії коронавірусу.

Для цього челенджу він зняв відео, як набиває рулон туалетного паперу на нозі.

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Конкуренцію Рамосу цілком може скласти мексиканська журналістка Кароліна Вайгенд. Вона теж вдало пожонглювала туалетним папером на нозі з тим же закликом.

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Натомість іспаномовна сторінка ПСЖ в Twitter просто закликала усіх залишатися вдома.


Правила поводження під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Коронавірус Covid-19 Спорт Футбол
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