Серхіо Рамос жонглював рулоном туалетного паперу на нозі в новому челенджі через коронавірус

Захисник мадридського "Реалу" та збірної Іспанії Серхіо Рамос взяв участь в челенджі "Залишайся вдома" (#QuédateEnCasa). Це заклик до людей без потреби не залишати свої домівки під час пандемії коронавірусу.

Для цього челенджу він зняв відео, як набиває рулон туалетного паперу на нозі.

Важливо Роналду віддає свої готелі під лікарні для людей з коронавірусом – фейк

Конкуренцію Рамосу цілком може скласти мексиканська журналістка Кароліна Вайгенд. Вона теж вдало пожонглювала туалетним папером на нозі з тим же закликом.

До слова Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

Натомість іспаномовна сторінка ПСЖ в Twitter просто закликала усіх залишатися вдома.



Правила поводження під час карантину / Інфографіка 24 каналу

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram