Серія А офіційно назвала дату відновлення чемпіонату

Італійська Серія А провела голосування серед клубів з приводу дати відновлення сезону.

Матчі елітного дивізіону країни поновляться 13 червня, повідомляє офіційний сайт ліги.

Читайте також Одразу три європейські країни офіційно оголосили про відновлення футболу

Дата визначена відповідно до рішень уряду Італії та медичних протоколів про захист гравців.

4 травня італійським клубам дозволили поновити індивідуальні заняття. Групові тренування до 18 травня заборонені.

Також в повідомленні ліги зазначається, що в разі позитивного тесту на COVID-19 у гравця або співробітника клубу, вся команда буде відправлена на двотижневий карантин.

Раніше всі 20 клубів Серії А висловили бажання дограти нинішню кампанію, незважаючи на інформацію, що з'являлася раніше, що деякі з них, зокрема "Торіно" і "Брешія", хочуть достроково завершити сезон.

Чемпіонат Італії було призупинено через пандемію коронавірусної інфекції від 10 березня. Після 26 турів із 38 у турнірній таблиці лідирує "Ювентус", туринці випереджають "Лаціо" на 1 бал.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24