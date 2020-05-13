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Серія А офіційно назвала дату відновлення чемпіонату

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Дата відновлення Серії А
Дата відновлення Серії А / Getty Images

Італійська Серія А провела голосування серед клубів з приводу дати відновлення сезону.

Матчі елітного дивізіону країни поновляться 13 червня, повідомляє офіційний сайт ліги.

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Дата визначена відповідно до рішень уряду Італії та медичних протоколів про захист гравців.

4 травня італійським клубам дозволили поновити індивідуальні заняття. Групові тренування до 18 травня заборонені.

Також в повідомленні ліги зазначається, що в разі позитивного тесту на COVID-19 у гравця або співробітника клубу, вся команда буде відправлена на двотижневий карантин.

  • Раніше всі 20 клубів Серії А висловили бажання дограти нинішню кампанію, незважаючи на інформацію, що з'являлася раніше, що деякі з них, зокрема "Торіно" і "Брешія", хочуть достроково завершити сезон.
  • Чемпіонат Італії було призупинено через пандемію коронавірусної інфекції від 10 березня. Після 26 турів із 38 у турнірній таблиці лідирує "Ювентус", туринці випереджають "Лаціо" на 1 бал.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Серія А Футбол Спорт
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