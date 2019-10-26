"Сассуоло" виїзною звитягою над "Вероною" відкрив 9 тур Серії А: результати матчів й відео голів

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Чемпіонат Італії: результати матчів і відео голів 9 туру
Чемпіонат Італії: результати матчів та відео голів 9 туру / twitter.com/sassuolous

В Італії 25 жовтня стартував 9 тур Серії А, який триватиме до неділі. З результатами всіх матчів та відео голів можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Верона – Сассуоло 0:1

Гол: Джуріч, 50

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Верона – Сассуоло відеоогляд матчу

 

Турнірна таблиця Серії А

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Серія А
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