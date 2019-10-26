"Сассуоло" виїзною звитягою над "Вероною" відкрив 9 тур Серії А: результати матчів й відео голів
В Італії 25 жовтня стартував 9 тур Серії А, який триватиме до неділі. З результатами всіх матчів та відео голів можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.
Верона – Сассуоло 0:1
Гол: Джуріч, 50
Дивіться також: "Лестер" забив 9 голів "Саутгемптону" й встановив рекорд: результати 10 туру АПЛ й відео голів
Верона – Сассуоло відеоогляд матчу
Турнірна таблиця Серії А
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі