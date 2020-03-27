Серія А не відновиться на початку травня: міністр спорту Італії дав невтішний прогноз
Чемпіонат Італії з футболу, призупинений через пандемію коронавірусу, навряд чи відновиться на початку травня. Футбольні матчі в Італії поки призупинені до кінця квітня.
Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора поділився думкою про те, коли буде дограний сезон Серії А.
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З огляду на розвиток ситуації, прогнози про те, що ми зможемо відновити спортивні змагання в кінці квітня або початку травня, занадто оптимістичні,
– сказав Спадафора, інформує Football Italia.
Він заявив, що якщо турніри в Італії відновляться, то вони будуть проходити без глядачів.
На жаль, нам доводиться співвідносити рішення з тим, як розвивається пандемія. Остаточне рішення буде приймати федерація футболу, але навряд чи Серія А відновиться на початку травня. Федерація може перенести матчі на кінець літа,
– резюмував міністр.
Коли будуть дограні топ-ліги Європи
- В УЄФА запропонували федераціям, лігам і клубам Європи три варіанти календаря до кінця сезону.
- Спершу обговорювався варіант із завершенням всіх національних першостей, кубків і єврокубків, а також плей-офф Ліги націй до 30 червня.
- Та через різке зростання заражених коронавірусом в УЄФА змінили свою думку. Тепер для обговорення запропоновані ще два варіанти – завершити сезон до 31 липня або до 31 серпня.
- На цей момент Ла Ліга і Королівська федерація футболу Іспанії прийняли рішення безстроково призупинити всі футбольні матчі в країні.
- Натомість у Німеччині проведення футбольних матчів може відновитися тільки у 2021 році. Невтішні прогнози зробив німецький вірусолог Йонас Шмідт-Шанасіт.
- В Англії деякі клуби Прем'єр-ліги (АПЛ) виступають за негайну зупинку чемпіонату і перегравання у майбутньому.
- Там вже анульовані результати з третього по шостий дивізіон в ієрархії Національної системи ліг.
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