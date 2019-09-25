"Ювентус" вирвав перемогу у "Брешії": результати матчів та відео голів 5 туру Серії А

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Серія А – огляд матчів 24 вересня 2019 – чемпіонат Італії
Серія А: результати матчів та відео голів 5 туру

В Італії з 24 до 26 вересня відбудуться матчі п'ятого туру Серії А. Ознайомитися з усіма результатами чемпіонату Італії можна у матеріалі Спорт 24.

Верона – Удінезе 0:0

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Відеоогляд матчу Верона – Удінезе

Брешія – Ювентус 1:2
Голи: Доннарумма, 4 – Чансельйор, 40 (авт.), П'яніч, 63

Матч туринців через незначну травму пропускав Кріштіану Роналду, тож місце в атаці команди Саррі зайняли Ігуаїн та Дибала. Господарі несподівано швидко відкрили рахунок. Ближче до кінця тайму "Ювентус" відквитав один гол.

На 63-й гості отримали право на небезпечний штрафний. Дибала пробив прямо у стінку, м'яч відскочив до П'яніча, який потужним ударом вивів "Ювентус" уперед та, зрештою, встановив остаточний рахунок у матчі. "Ювентус" здобуває важливу вольову перемогу й щонайменше на добу очолює турнірну таблицю.

 

 

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Серія А
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