"Ювентус" вирвав перемогу у "Брешії": результати матчів та відео голів 5 туру Серії А
В Італії з 24 до 26 вересня відбудуться матчі п'ятого туру Серії А. Ознайомитися з усіма результатами чемпіонату Італії можна у матеріалі Спорт 24.
Верона – Удінезе 0:0
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Відеоогляд матчу Верона – Удінезе
Брешія – Ювентус 1:2
Голи: Доннарумма, 4 – Чансельйор, 40 (авт.), П'яніч, 63
Матч туринців через незначну травму пропускав Кріштіану Роналду, тож місце в атаці команди Саррі зайняли Ігуаїн та Дибала. Господарі несподівано швидко відкрили рахунок. Ближче до кінця тайму "Ювентус" відквитав один гол.
На 63-й гості отримали право на небезпечний штрафний. Дибала пробив прямо у стінку, м'яч відскочив до П'яніча, який потужним ударом вивів "Ювентус" уперед та, зрештою, встановив остаточний рахунок у матчі. "Ювентус" здобуває важливу вольову перемогу й щонайменше на добу очолює турнірну таблицю.
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