"Ювентус" вирвав перемогу у "Брешії": результати матчів та відео голів 5 туру Серії А

В Італії з 24 до 26 вересня відбудуться матчі п'ятого туру Серії А. Ознайомитися з усіма результатами чемпіонату Італії можна у матеріалі Спорт 24.

Верона – Удінезе 0:0 Читайте також: "Гранада" вийшла в лідери, "Барселона" нарешті перемогла: результати матчів 6 туру Ла Ліги Відеоогляд матчу Верона – Удінезе Брешія – Ювентус 1:2

Голи: Доннарумма, 4 – Чансельйор, 40 (авт.), П'яніч, 63 Матч туринців через незначну травму пропускав Кріштіану Роналду, тож місце в атаці команди Саррі зайняли Ігуаїн та Дибала. Господарі несподівано швидко відкрили рахунок. Ближче до кінця тайму "Ювентус" відквитав один гол. На 63-й гості отримали право на небезпечний штрафний. Дибала пробив прямо у стінку, м'яч відскочив до П'яніча, який потужним ударом вивів "Ювентус" уперед та, зрештою, встановив остаточний рахунок у матчі. "Ювентус" здобуває важливу вольову перемогу й щонайменше на добу очолює турнірну таблицю.