Серія А випустила антирасистські плакати із зображеннями мавп

Серія А (чемпіонат Італії з футболу) використала зображення мавп в рамках антирасистської кампанії. Це сталося після того, як клуби зобов'язалися боротися з расизмом в італійському футболі.

На плакатах "Ні расизму" зображені три мавпи з розфарбованими обличчями. Через зображення мавп Серія A була розкритикована організаціями, які борються з расизмом, повідомляє BBC.

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Італійський футбол знову позбавляє світ мови. Важко зрозуміти, про що думала Серія А,

– сказав антидискримінаційний орган FARE ("Футбол проти расизму в Європi").

Водночас художник Сімоне Фугаццотто, який часто використовує мавп у своїх роботах, заявив, що всі люди мавпи. "Для художника немає нічого важливішого, ніж спроба змінити сприйняття речей за допомогою своєї власної роботи", – сказав Фугаццотто.

Я вирішив зобразити мавп, щоб говорити про расизм, тому що вони є метафорою для людей. У минулому році я був на стадіоні, щоб побачити матч "Інтера" проти "Наполі" (гра, в якій захисник "Наполі" Каліду Кулібалі піддавався расовому насильству, – Спорт24), і я відчував себе приниженим, всі кричали "мавпа" на Кулібалі, гравця, якого я поважаю,

– заявив художник.



Антирасистський плакат Серії A / Фото: mirror.co.uk

За словами художника, він вирішив зробити цю роботу, щоб навчити, що всі люди є мавпами. "Я зробив західну мавпу з синіми й білими очима, азіатську мавпу з мигдалеподібною формою очей і чорна мавпа, розташовані в центрі, звідки все бере початок. Мавпа стає іскрою, щоб вчити всіх, що немає ніякої різниці, немає ні людини, ні мавпи, ми всі однакові. Якщо щось ми всі мавпи".

Але у FARE заявляють, що кампанія Серії A виглядає як дурний жарт. "У країні, де влада тиждень за тижнем не розв'язує проблему расизму, в Серії А почалася кампанія, яка виглядає як дурний жарт", – йдеться у повідомленні.

Ці творіння – неподобство; вони будуть контрпродуктивними й продовжать дегуманізацію людей африканської спадщини. Настав час для прогресивних клубів у лізі, щоб їх голос був почутий,

– йдеться у повідомлення FARE.

Антидискримінаційний орган Kick It Out заявив, що використання мавп Серією A є абсолютно недоречним, підриває будь-які позитивні наміри та буде контрпродуктивним. "Ми сподіваємось, що ліга перегляне та замінить графіку їхньої кампанії", – сказали в Kick It Out.



Антирасистський плакат Серії A / Фото: bbc.com

Футбольна команда "Рома" у своєму твіттері також прокоментувала кампанію Серії A. Як відомо, гравець "вовків" Кріс Смоллінг та нападник "Інтера" були зображені на обкладинці Corriere dello Sport з назвою "Black Friday".

У "Ромі" заявили, що здивовані антирасистською кампанією Серії А. "Ми розуміємо, що ліга хоче боротися з расизмом, але ми не віримо, що це правильний спосіб зробити це", – йдеться у повідомленні "Роми".

#ASRoma was very surprised to see what appears to be an anti-racist campaign from Serie A featuring painted monkeys on social media today. We understand the league wants to tackle racism but we don’t believe this is the right way to do it. pic.twitter.com/jVLImrgS0y — AS Roma English (@ASRomaEN) 16 декабря 2019 г.

Деталі скандалу: Corriere dello Sport анонсувало матч "Інтер" – "Рома" расистською обкладинкою

Расизм в Італії

Расизм в Італії поширений на матчах за участі "Наполі". Зокрема, "дістається" сенегальському оборонцю Каліду Кулібалі , який виступає за неаполітанців.

У минулому сезоні фанатів "Інтера" звинуватили в расизмі. Зокрема, екстренер "Наполі" Карло Анчелотті заявив, що його команда просила зупинити матч проти "Інтера" через расистські образи на адресу сенегальського оборонця Каліду Кулібалі, який був вилучений.

Згодом на захист Кулібалі став зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

На початку листопада матч між "Ромою" та "Наполі" було зупинено. Все той же Кулібалі пожалівся на расистські образи. Гру все ж було поновлено й "вовки" здобули перемогу.