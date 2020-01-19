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Серроне відправили до лікарні після нокауту від МакГрегора

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Конор МакГрегор переміг Дональда Серроне / Zuffa LLC

Американського біяця Дональда Серроне відправили до лікарні. Це сталося після того, як його нокаутував Конор МакГрегор.

Бій між МакГрегором та Сарроне тривав лише 40 секунд. Вже на початку зустрічі американець пропустив хай-кік, після чого ірландець почав просто добивати свого суперника. Тож арбітри прийняли рішення негайно зупинити бій.

До слова: Як МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео всього бою

Серроне після цього довго не міг підвестися. Тож організатори бою вирішили одразу відправити його до лікарні. Він навіть не з'явився на післяматчеву прес-конференцію.

Про стан Серроне наразі не повідомляєьбся. ЙОго госпіталізація може бути пов'язана не тільки з травмами, які отримав боєць, як намаганням організаторів бою дізнатися про його стан. До таких мір в спорті почали вдаватися частіше після декількох смертей боксерів після поєдинків. Один з них – росіянин Максим Дадашев, який помер від отриманих в бою травм.

Госпіталізовували після бої й українських боксерів. Олександра Гвоздика госпіталізували після бою проти Артура Бетербієва. В нього був невеликий струс мозку. А після бою українця Сергія Дерев'янченка проти Геннадія Головкіна до лікарні потрапили обоє боксерів.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Конор МакГрегор Змішані єдиноборства
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