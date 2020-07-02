Український захисник Ярослав Ракіцький привіз пенальті у гостьовому матчі "Зеніту" проти "Тамбова" (2:1) в чемпіонаті Росії.

На 88-й хвилині Ракицький грубо штовхнув суперника у власному штрафному майданчику, і господарі поля зрівняли рахунок (1:1). Однак "Зеніт" зумів вирвати перемогу в компенсований час, пише 24 канал.

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Відео епізоду

Ракіцький у інтерв'ю "Матч ТВ" прокоментував епізод з призначенням пенальті у ворота своєї команди.

— Що сталося в епізоді, коли на 87-й хвилині у ворота "Зеніта" був призначений пенальті?

— Я просто вистрибнув прямо. І взагалі ніяк не хотів людину чіпати, тим більше фолити. Скаржитися на рішення арбітра не буду, як роблять деякі, коли програють. І кажуть потім, мовляв, нас суддя вбив. Хочу сказати - слава богу, що ми виграли. Три очки в кишені, йдемо далі - ось і все.

— Коли "Тамбов" зрівняв рахунок після цього пенальті, серце щодо підсумкового результату не тьохнуло?

— А як ви думаєте? Звісно! Добре, встигли забити ще, і все закінчилося саме так.