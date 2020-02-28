Сестра Кобі Браянта зробила татуювання на честь загиблого баскетболіста та його доньки: фото

Сестра легендарного баскетболіста Кобі Браянта Шарія вирішила увіковічити пам'ять про брата та його загиблу доньку татуюванням на їх честь.

Шарія зробила татуювання, на якій змія складається у символ безкінечності навколо цифр "2" та "24". Під першою виступала Джіанна, а другий номер носив сам Кобі. Змія – символ самого Браянта, якого називали "Чорна мамба".

До слова: Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста

Варто відзначити, що татуювання на честь Кобі Браянта собі зробили й баскетболісти "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс та Ентоні Девіс.

Кобі Браянт загинув в авіакатастрофі 26 січня. Його вертоліт впав поблизу міста Калабас. Усі дев'ять людей, які перебували на борту авіасудна загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна.