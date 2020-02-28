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Сестра Кобі Браянта зробила татуювання на честь загиблого баскетболіста та його доньки: фото

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Кобі Браянт з сестрами Шаєю та Шарією / thegrio.com

Сестра легендарного баскетболіста Кобі Браянта Шарія вирішила увіковічити пам'ять про брата та його загиблу доньку татуюванням на їх честь.

Шарія зробила татуювання, на якій змія складається у символ безкінечності навколо цифр "2" та "24". Під першою виступала Джіанна, а другий номер носив сам Кобі. Змія – символ самого Браянта, якого називали "Чорна мамба".

До слова: Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you @peterbarriostattoo

Допис, поширений Sharia Washington (@shariawash)

Варто відзначити, що татуювання на честь Кобі Браянта собі зробили й баскетболісти "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс та Ентоні Девіс.

Кобі Браянт загинув в авіакатастрофі 26 січня. Його вертоліт впав поблизу міста Калабас. Усі дев'ять людей, які перебували на борту авіасудна загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Загинув Кобі Браянт Спорт Баскетбол
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