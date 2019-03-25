Сестри Кіченок програли у другому колі парного турніру в Маямі

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Сестри Кіченок
Сестри Кіченок / facebook.com/wtaelitetrophy

У поєдинку другого кола турніру серії WTA в Маямі Надія і Людмила Кіченок поступилися китаянці Чжан Шуай і Саманті Стосур з Австралії.

Шуай/Стосур – Н.Кіченок/Л.Кіченок 2:1 (7:5, 5:7, 10:6)

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Поєдинок української пари з чемпіонками Australian Open-2019 тривав 1 годину і 45 хвилин. Людмила і Надія мали можливість подати на перший сет, але свій гейм за рахунку 5:4 програли, а потім суперниці виграли ще два гейми.

Українки не скористалися сетболом в десятому геймі другої партії, хоча далі зробили ще один брейк, після чого успішно подали на сет.

По ходу вирішального тай-брейка сестрам Кіченок жодного разу не вдалося вийти вперед у рахунку. Наші тенісистки втратили п'ять розіграшів на своїй подачі, а самі зробили три міні-брейка.

Таким чином, турнір в Маямі покинули останні українки. Раніше свої матчі в основній сітці програли Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська, а також Катерина Козлова вибула на стадії кваліфікації.

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Теги: Спорт Теніс
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