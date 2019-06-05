Сестри Музичук здобули нічиї на турнірі претенденток в Росії

У середу, 5 червня, пройшов п'ятий раунд турніру претенденток на право зіграти в матчі за звання чемпіонки світу за версією Міжнародної шахової федерації (FIDE).

Дві представниці України сестри Музичук знову залишилися без перемог. Хоча і не програли.

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Обидві сестри Музичук грали чорними і завершили партії внічию – Анна проти росіянки Лагно, а Марія – проти іншої росіянки Гуніної. Тепер в активі представниць України по 1,5 очка, але вони як і раніше посідають заключні 7-8 місця.

А в лідери з 4 очками вирвалася росіянка Горячкіна, яка перемогла китаянку Тан Чжуньї. Другою з 3,5 очка йде грузинка Дзагнідзе, хоча вона й програла росіянці Костенюк.

Змагання проходить в два кола з 31 травня по 17 червня. Учасниці зіграють один з одним по дві партії (білими і чорними фігурами).

Переможниця отримає 50 тисяч і право зіграти матч з чинною чемпіонкою світу, якою є китаянка Цзюй Веньцзюнь.

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