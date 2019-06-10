Сестри Музичук здобули перемоги на турнірі претенденток в Росії

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Анна Музичук
Анна Музичук / Фото з відкритих джерел

Українські шахістки Анна і Марія Музичук здобули перемоги в рамках дев'ятого туру на турнірі претенденток, який проходить у Росії.

У 9-у турі Марія Музичук обіграла китаянку Тань Чжуньї, а Анна Музичук перемогла Нану Дзагнідзе з Грузії.

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Тепер в українок по 4,5 ока і вони ділять третє та четверте місце в турнірній таблиці. А лідирує з прекрасним результатом 7,5 очка росіянка Горячкіна, яка в 9-му турі перемогла свою землячку Гуніну.

Нагадаємо, у турнірі беруть участь 8 шахісток. Змагання проходять в два кола. Переможець зіграє з чинною чемпіонкою світу Ю Веньюнь. Призовий фонд чемпіонського матчу з Ю Веньюнь – 500 тисяч євро.

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Теги: Шахи Анна Музичук Марія Музичук Спорт
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