Сестри Музичук зіграли одна проти одної на шаховому турнірі в Росії

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Сестри Музичук
Сестри Музичук / Фото з відкритих джерел

У Казані стартував турнір претенденток на матч за звання чемпіона світу серед жінок з шахів. У стартовому турі внічию зіграли українські шахістки Марія і Анна Музичук.

Сестри Музичук не змогли визначити переможницю – партія завершилася внічию.

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Всього на турнірі, який триватиме до 18 червня, беруть участь вісім шахісток. Всі суперниці зіграють одна проти одної у два кола, після чого буде визначена переможниця, яка зустрінеться з діючою чемпіонкою світу Цзюй Веньцзюнь.

До слова, призовий фонд чемпіонського матчу з Цзюй Веньюнь – 500 тисяч євро.

У турнірі також беруть участь росіянки Катерина Лагно, Валентина Гуніна, Олександра Костенюк, Олександра Горячкіна, китаянка Тань Чжуньї і грузинка Нана Дзагнідзе. Призовий фонд турніру становить 200 тисяч євро.

Нагадаємо, що Марія Музичук вже була чемпіонкою світу в період з 2015-го по 2016 роки.

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Теги: Новини Спорту Спорт Шахи Анна Музичук Марія Музичук
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