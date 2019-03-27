Сестри Семеренко зробили несподівану заяву щодо своєї кар'єри: відео

Біатлоністка Валентина Семеренко підтвердила, що минулий сезон не буде для неї і її сестри Віти останнім у професійній кар'єрі.

Про це сама біатлоністка розповіла в інтерв'ю Xsport.

Читайте також: Знаменита біатлоністка офіційно завершила кар'єру

- Не шкодуєш, що сезон закінчився, а ти як раз набрала хорошу форму?

- Ні звичайно. З одного боку може і шкода, але з іншого боку не шкодую, тому що знаю, що можу. Зате тепер йду до наступного сезону на хорошій ноті, з розумінням, що є швидкість. Ну а точність у стрільбі прийде.

- Уже знаєш, з ким будеш проводить підготовку до наступного сезону?

- Нічого ще не знаю, тільки приїхали додому. Тренери будуть обговорювати, і потім нам скажуть, хто, куди і як буде готуватися.

- Але в наступному сезоні ми вас з Вітою побачимо?

- Так, так (посміхається).

До слова, нинішній сезон для Валі Семеренко став одним з найгірших у кар'єрі. Незважаючи на медаль чемпіонату світу в естафеті, в загальному заліку Кубка світу біатлоністка зайняла лише 48 місце.

Спорт 24 писав, що у понеділок, 26 березня, чоловіча та жіноча збірні України з біатлону повернулися до Києва після завершення останнього етапу Кубка світу. В аеропорту "Бориспіль" команду зустрічали безліч фанатів з квітами та плакатами.

Останній етап Кубка світу 2018/2019 в Холменколлені завершився 24 березня. Тепер біатлоністи перебуватимуть у відпустці.

Сестри Семеренко продовжать кар'єру: дивіться відео

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram