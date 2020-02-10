Setanta запустить в Україні ще один канал: що про це відомо

Setanta Sports планує запустити в Україні ще один телеканал. Канал подав необхідні документи до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Керівниця каналу Setanta Sports Марія Лисенко в інтерв'ю UA-Футбол розповіла, що запуск каналу повинен відбутися найближчим часом.

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Ми збираємося запускати другий канал. Більш того: це буде відбуватися вже найближчим часом. Ми вже подали пакет документів на включення його до списку адаптованих каналів до Нацради з телебачення і радіомовлення для того, щоб цей канал запустити. І найближчим часом очікуємо рішення Нацради,

– заявила Лисенко.

Говорячи про збільшення контенту, вона розповіла, що телеканал Setanta Sports із січня почав трансляції жіночого тенісу.

"На цьому тижні показуємо Thailand Open, де Світоліна виступатиме. Сподіваємося, зможемо глядачам показати максимальну кількість матчів з її участю", – зазначила керівниця.

За її словами, у планах з березня трансляції матчів чоловічих тенісних турнірів рівня АТР 1000. Влітку Setanta Sports хоче транслювати матчі тенісного турніру Вімблдон.

"І в червні ми плануємо в максимальному обсязі, наскільки це можливо, трансляції двох тижнів "Вімблдону", – резюмувала Лисенко.

Що транслює Setanta Sports?

Телеканал здійснює мовлення в Україні з 1 серпня 2019 року. У телепрограмі:

чемпіонат Англії з футболу;

Кубок Англійської футбольної ліги;

чемпіонат Шотландії з футболу;

НБА;

НХЛ;

Формула-1;

теніс;

UFC.

Де дивитися Setanta Sports?

Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.