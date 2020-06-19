"Севілья" у рамках 30 туру чемпіонату Іспанії прийме каталонську "Барселону". Матч, який відбудеться 19 червня, можна переглянути в Україні.

Де дивитися "Севілья" – "Барселона"

Поєдинок "Севілья" – "Барселона" у прямому ефірі транслюватиме телеканал "Футбол 1". Пряма трансляція розпочнеться о 22:55, пише 24 канал.

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Стартовий свисток центрального матчу 30 туру Ла Ліги пролунає о 23:00.

Онлайн-трансляція матчу "Севілья" – "Барселона" буде доступна на Oll.tv. Та варто нагадати, що доступ до трансляцій на цьому сайті платний. Підписка лише на канали "Футбол" обійдеться в 109 гривень на місяць.

Також можна обрати підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол" та Setanta Sport.

Транслюватиме онлайн матч "Севілья" – "Барселона" і Megogo. Однак і там доступ до трансляції платний.

Там можна обрати одну з двох передплат – "Оптимальну" за 97 гривень на місяць, або ж "Максимальну" за 197 гривень.