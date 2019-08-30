Севілья – Сельта: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Іспанії

У третьому турі іспанської Прімери несподіваний лідер чемпіонату "Севілья" прийме небезпечного суперника "Сельту".

Це буде один із найцікавіших матчів третього туру чемпіонату Іспанії.

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До слова, в іспанської "Севільї" офіційно з'явився новий головний тренер. Ним став екс-тренер мадридського "Реала" та збірної Іспанії Юлен Лопетегі.

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Коефіцієнт на перемогу "Севільї" – 1,56. На те, що виграє "Сельта" – аж 6.35. На нічию пропонують 4,4.



Прогноз букмекерів на матч іспанської Прімери

Не дивно, адже андалусійці на старті Прімери уже обіграли "Еспаньйол" та "Гранаду". Тож поки очолила турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.



Результати попередніх матчів Прімери

Чи зможе "Севілья" продовжити переможний шлях, дізнаємося зовсім скоро. Стартовий свисток матчу пролунає у п'ятницю, 30 серпня, о 21:00.

Про результат матчу "Севілья" – "Сельта" читайте на сайті Спорт24.