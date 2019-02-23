Севілья – Барселона: де дивитися матч чемпіонату Іспанії
"Севілья" у рамках 25 туру чемпіонату Іспанії прийме вдома лідера ліги – каталонську "Барселону". Центральний матч туру можна буде переглянути в Україні.
У цьому сезоні жоден український телеканал не транслює матчі чемпіонату Іспанії. Відтак дивитися матч "Севілья" – "Барселона" можна буде лише онлайн.
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Транслюватиме поєдинок "Севілья" – "Барселона" онлайн відеосервіс для перегляду відео Megogo. Та варто зауважити, що перегляд відео на цьому сервісі платний – від 97 гривень на місяць за абонемент.
Матч "Севілья" – "Барселона" відбудеться у суботу, 23 лютого. Початок матчу о 17:15. Огляд гри та відео голів – на сайті Спорт24.
Джерело: 24 Канал
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