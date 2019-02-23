Севілья – Барселона: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Іспанії

Непоступлива "Севілья" в рамках 25 туру чемпіонату Іспанії прийме лідера сезону каталонську "Барселону". Остання гра між командами в Прімері завершилася перемогою "синьо-гранатових" 4:2, тому "Севілья" спробує взяти реванш.

"Барселоні" зазвичай складно грати на "Рамон Санчес Пісхуан" і футболісти "Севільї" спробують вкотре вставити палки в колеса каталонцям. Тим паче, що "червоно-білі" ось уже 9 матчів не програють в рамках Прімери на власній арені.

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Прогноз від Pari Match

Букмекери Pari Match не вірять у домашню успіх "Севільї". На перемогу господарів поля коефіцієнт 3,75. Водночас на перемогу "Барселони" – 1,91. Нічийний результат – 4,10.

Прогноз від Фаворит Спорт

Також букмекери "Фаворит Спорт" вважають лідера турнірної таблиці чемпіонату Іспанії явним фаворитом цього протистояння. На перемогу "синьо-гранатових" коефіцієнт 1,85. Успіх підопічних Пабло Мачіна букмекери оцінили коефіцієнтом 3,95, а нічию – 4,05.

Прогноз від Winline

William Hill дає на перемогу "Севільї" коефіцієнт 3,70. Виїзну перемогу "блауграни" букмекери оцінили коефцієнтом 1,92. Нічия – 4,01.

Поєдинок "Севілья" – "Барселона" відбудеться 23 лютого на стадіон "Рамон Санчес Пісхуан". Початок матчу, о 17:15. Огляд матчу та відео голів – на Спорт24.

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