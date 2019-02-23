Хет-трик Мессі дозволив "Барселоні" вирвати перемогу в "Севільї": відео

131 Читать новость на русском
Севілья - Барселона: відео голів, огляд матчу Ла Ліги 2018/2019
Севілья – Барселона: результат матчу та відео голів / twitter.com/fcbarcelona

Каталонська "Барселона" в яскравому матчі змогла здобути три очки в рамках чемпіонату Іспанії. "Синьо-гранатові" на виїзді завдяки трьом голам Ліонеля Мессі перемогли "Севілью".

Севілья – Барселона 2:4
Голи: Навас, 22, Меркадо, 42 – Мессі, 26, 67, 85, Суарес, 90+3

Читайте також: Nike втратила 1,1 млрд доларів через кросівок, що порвався на зірковому баскетболісті

Господарям поля у першому таймі вдалося забити першими, що було надзвичайно важливо з точки зору стратегії. На 22 хвилині "Севілья" втекла у стрімку атаку й покарали "Барселону" за помилки в обороні. Гол на свій рахунок записав Хесус Навас.

Відео голу Наваса

Завдяки ранньому голу "Севілья" отримала чудову можливість грати на контратаках. Проте тамтешні вболівальники не довго святкували. Уже на 26 хвилині Мессі забив свій 23 гол у чемпіонаті Іспанії та зрівняв рахунок у матчі. Ракітіч навісив на Лео, а капітан "Барселони" злету забив неймовірно красивий гол.

Відео голу Мессі

Після обміну голами "Барселона" захопила ініціативу. Проте "червоно-білі" продовжували грати на контратаках. М'яч у ногах гравців "Севільї" рухався надзвичайно швидко й на 42 хвилині господарі знову покарали гостей за бездарну гру в обороні. Меркадо отримав зручну передачу від Сарабії й, не відчувши опору від оборонців "Барселони", знову вивів "Севілью" вперед – 2:1.

Відео голу Меркадо

Перший тайм завершився перемогою саме підопічних Пабло Мачіна, що обіцяло вболівальникам веселий футбол у другій половині гри.

Наступні 45 хвилин "Барселона" почала надзвичайно активно. Для цього Ернесто Вальверде випустив Усмана Дембеле та Серхіо Роберто. Обидва додали креативності атакам "блауграни".

Уже на 67 хвилині "Барселона" скористалася помилкою оборони господарів. Каталонці запресингували оборонців "Севільї", внаслідок чого ті помилилися. Геніальний Лео Мессі, отримавши м'яч на лінії штрафного, елегантним ударом обвів Томаша Вацлика  – 2:2.

"Синьо-гранатові" не збавляли обертів і на 85 хвилині були винагороджені. Чергова атака "Барселони" завершилася хет-триком Мессі. М'яч після рикошету потрапив до ніг аргентинця, який впевнено переграв голкіпер "Севільї" – 2:3. Та гол Мессі не став останнім у цьому матчі. У компенсований час добив господарів Луїс Суарес, який перекинув воротаря "Севільї".

Таким чином "Барселона" знову перемогла "Севілью" з рахунком 4:2. Також каталонці перервали серію "Севільї", яка в рамках Прімери не програвала на своїй арені 9 матчів поспіль. Після 25 турів "Барселона" утримує лідерство в турнірній таблиці. "Севілья" на 5 місці й вже сьогодні їх може випередити "Алавес", якщо переможе "Сельту".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

 

blog_ava
Відбір на Євробачення-2019 від України: хто пройшов у фінал
сьогодні
13282
Теги: Спорт Футбол ФК Севілья ФК Барселона
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Чорноморець" несподівано переміг "Львів": відео
сьогодні 18:53 "Чорноморець" несподівано переміг "Львів": відео
293
Два пенальті дозволили "Маріуполю" перемогти "Олімпік": відео
сьогодні 15:52 Два пенальті дозволили "Маріуполю" перемогти "Олімпік": відео
112
Одноклубник Зінченка став автором найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів: відео
сьогодні 10:23 Одноклубник Зінченка став автором найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів: відео
396
УЄФА покарає "Динамо" та "Шахтар" за поведінку вболівальників на матчах Ліги Європи
22 лютого 20:33 УЄФА покарає "Динамо" та "Шахтар" за поведінку вболівальників на матчах Ліги Європи
458
Ломаченко похвалився своїм шикарним автопарком та розповів, як двічі потрапляв у аварії: фото
22 лютого 15:09 Ломаченко похвалився своїм шикарним автопарком та розповів, як двічі потрапляв у аварії: фото
1175
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук