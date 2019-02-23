Хет-трик Мессі дозволив "Барселоні" вирвати перемогу в "Севільї": відео

Каталонська "Барселона" в яскравому матчі змогла здобути три очки в рамках чемпіонату Іспанії. "Синьо-гранатові" на виїзді завдяки трьом голам Ліонеля Мессі перемогли "Севілью".

Севілья – Барселона 2:4

Голи: Навас, 22, Меркадо, 42 – Мессі, 26, 67, 85, Суарес, 90+3

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Господарям поля у першому таймі вдалося забити першими, що було надзвичайно важливо з точки зору стратегії. На 22 хвилині "Севілья" втекла у стрімку атаку й покарали "Барселону" за помилки в обороні. Гол на свій рахунок записав Хесус Навас.

Відео голу Наваса

Завдяки ранньому голу "Севілья" отримала чудову можливість грати на контратаках. Проте тамтешні вболівальники не довго святкували. Уже на 26 хвилині Мессі забив свій 23 гол у чемпіонаті Іспанії та зрівняв рахунок у матчі. Ракітіч навісив на Лео, а капітан "Барселони" злету забив неймовірно красивий гол.

Відео голу Мессі

Після обміну голами "Барселона" захопила ініціативу. Проте "червоно-білі" продовжували грати на контратаках. М'яч у ногах гравців "Севільї" рухався надзвичайно швидко й на 42 хвилині господарі знову покарали гостей за бездарну гру в обороні. Меркадо отримав зручну передачу від Сарабії й, не відчувши опору від оборонців "Барселони", знову вивів "Севілью" вперед – 2:1.

Відео голу Меркадо

Перший тайм завершився перемогою саме підопічних Пабло Мачіна, що обіцяло вболівальникам веселий футбол у другій половині гри.

Наступні 45 хвилин "Барселона" почала надзвичайно активно. Для цього Ернесто Вальверде випустив Усмана Дембеле та Серхіо Роберто. Обидва додали креативності атакам "блауграни".

Уже на 67 хвилині "Барселона" скористалася помилкою оборони господарів. Каталонці запресингували оборонців "Севільї", внаслідок чого ті помилилися. Геніальний Лео Мессі, отримавши м'яч на лінії штрафного, елегантним ударом обвів Томаша Вацлика – 2:2.

"Синьо-гранатові" не збавляли обертів і на 85 хвилині були винагороджені. Чергова атака "Барселони" завершилася хет-триком Мессі. М'яч після рикошету потрапив до ніг аргентинця, який впевнено переграв голкіпер "Севільї" – 2:3. Та гол Мессі не став останнім у цьому матчі. У компенсований час добив господарів Луїс Суарес, який перекинув воротаря "Севільї".

Таким чином "Барселона" знову перемогла "Севілью" з рахунком 4:2. Також каталонці перервали серію "Севільї", яка в рамках Прімери не програвала на своїй арені 9 матчів поспіль. Після 25 турів "Барселона" утримує лідерство в турнірній таблиці. "Севілья" на 5 місці й вже сьогодні їх може випередити "Алавес", якщо переможе "Сельту".

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