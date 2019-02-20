"Севілья" першою вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи

Іспанська "Севілья", яка в останні п'ять років тричі вигравала Лігу Європи, першою подолала стадію 1/16 фіналу. Іспанці вибили італійське "Лаціо".

Севілья – Лаціо 2:0

Голи: Бен-Йеддер, 20, Сарабія, 78

Вилучення: Васкес, 60 (Севілья) – Марушич, 71 (Лаціо)

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Перша гра між командами у Римі завершилася мінімальною перемогою іспанців 1:0. Відтак "орлам", щоб надіятися на прохід далі, потрібно було обов'язково забивати.

Та злий геній Бен-Йеддер знову засмутив італійців. Уже на 20 хвилині французький нападник змусив воротаря гостей Стракошу витягувати м'яч із сітки воріт. Сарабія потужно пробив по воротах гостей і Стракоші вдалося парирувати удар. Але Бен-Йеддер уникнув офсайду і переправив м'яч у порожні ворота – 1:0.

Відео голу Бен-Йеддера

Забитий гол надихнув футболістів, які понеслися збільшувати перевагу. Однак іспанські граці не змогли перетворити свої моменти на голи й перший тайм завершився з рахунком 1:0.

По перерві підопічні Сімоне Індзагі були іншою командою і почали створювати справді небезпечні моменти. Франческо Ачербі увірвався в штрафний і відгукнувся на подачу партнера. Він пробив точно, але воротар іспанців був на місці.

"Біло-голубі" продовжили тиснути й на 60 хвилині хавбек господарів не витримав. Васкес грубо порушив правила в центрі поля й був "винагороджений" другою жовтою карткою, яка швидко стала червоною. Проте на 71 хвилині головний арбітр матчу Ентоні Тейлор вирівняв склади. Марушич ліктем вдарив суперника й побачив перед собою червоне світло.

На 78 хвилині "Севільї" вдалося поставити крапку в цьому протистоянні. Навас, мов на велосипеді об'їхав оборонців "Лаціо" й віддав зручну передачу на Сарабію. Останній віддячив партнеру точним ударом – 2:0.

Відео голу Сарабії

До фінального свистка "Лаціо" так і не вдалося забитий бодай гол престижу. "Севілья" впевнено перемогла 3:0 за сумою двох протистоян та продовжила свій шлях за черговим трофеєм.

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