Севілья – Реал: де дивитися онлайн матч чемпіонату Іспанії

У неділю, 22-го вересня, програму 5-го туру чемпіонату Іспанії буде закрито принциповим протистоянням "Севільї" та "Реал". Переглянути поєдинок в Україні можна по телебаченню та онлайн.

З цього сезону іспанська Ла Ліга повернулася на українські телеекрани. Матч "Севілья" – "Реал" покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч "Севілья" – "Реал" можна на двох OTT-платформах – Oll.tv та Megogo. Та варто нагадати, що доступ до трансляцій платний. На Oll.tv можна взяти підписку "Футбол" за 89 гривень на місяць (лише телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2") або "Суперспорт" за 139 гривень на місяць (канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport).

На Megogo передплата оптимальна коштує 97 гривень на місяць. Але в неї входить доступ не лише до трансляції футбольних матчів, але й понад 185 інших телеканалів.

Матч "Севілья" – "Реал" відбудеться у неділю, 22 вересня. Початок матчу о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.