Чи зуміє "Севілья" перемогти "Реал" та втримати лідерство в чемпіонаті: прогноз

У п'ятому турі іспанської Ла Ліги мадридський "Реал" відправиться до лідера чемпіонату – "Севільї". Матч відбудеться у неділю, 22 вересня. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Севілья – Реал. Прогноз

"Севілья" доволі вдало розпочала новий сезон. Команди виграла три з чотирьох матчів у чемпіонаті. При цьому зробила вона це на виїзді, не пропустивши жодного голу. Єдина нічия – у домашній грі проти "Сельти". Завдяки такому старту, а також невдачам конкурентів, команда вийшла на перше місце у чемпіонаті.

До слова: Севілья – Реал: де дивитися онлайн матч чемпіонату Іспанії

Натомість "Реал" грає не так впевнено. Команда пропускає у кожному матчі. І це коштувало "вершковим" очок у матчах проти "Вальядоліда" та "Вільяреалу". Так ще й серед тижня команда зазнала принизливої поразки від ПСЖ в Лізі чемпіонів.

Натомість "Севілья" серед тижня зіграла проти "Карабаху" у Лізі Європи. Суперник не з найважчих, але матч відбувся на виїзді у четвер. Тож далека дорога може вплинути на фізичний стан гравців.

Матч "Севілья" – "Реал" відбудеться у неділю, 22 вересня. Початок зустрічі о 22:00. Огляд матчу – на сайті Спорт24.

Що прогнозують букмекери

Експерти відзначають, що це буде доволі рівний матч. Невелика перевага на стороні "Севільї". Адже матч відбудеться на її полі. Відтак на перемогу господарів приймають з коефіцієнтом 2,4. Натомість перемога "Реалу" у цьому матчі оцінена приблизно у 2,8. Нічия – 3,6.

Це варто побачити: "Барселона" сенсаційно програла "Гранаді", пропустивши гол на 63 секунді

Щодо кількості голів, то найбільш ймовірною буде побачити як мінімум три голи. Ставка "тотал матчу більше 2,5" коливається в районі 1,53. Натомість "тотал матчу менше 2,5" аж 2,4.