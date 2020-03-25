Сезон КХЛ 2020/2021 достроково завершений: вперше не буде визначено володаря Кубка Гагаріна

Керівництво Континентальної хокейної ліги прийняло рішення про дострокове завершення сезону в зв'язку з активним поширенням коронавірусу.

Володар Кубка Гагаріна визначений не буде. Про це повідомляє офіційний сайт КХЛ.

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Рішення про розподіл місць за підсумками чемпіонату-2019/20 буде прийнято на одному з найближчих засідань ради директорів КХЛ. Також рада директорів ліги визначить склад учасників чемпіонату 2020/2021, після чого ліга розпочне підготовку календаря.

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/2020 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19. pic.twitter.com/IHtbtA5SHs — КХЛ (@khl) March 25, 2020

Лігою було розроблено безліч сценаріїв подальшого розвитку подій: від догравання чемпіонату в термін до 30 квітня 2020 року до продовження його в червні і липні. Однак на цей час виконання цих сценаріїв представляється малоймовірним.

Кілька клубів були змушені заявити про відмову від подальшої участі в плей-оф. Крім того, виникли б труднощі з поверненням іноземних гравців на територію Росії. Все це позбавило б турнір спортивної привабливості. Проведення плей-офф без команд, які завоювали право боротися за Кубок Гагаріна, було б порушенням спортивного принципу.

Продовження чемпіонату в літній період вкрай негативно відбилося б на наступному сезоні. При такому сценарії клубам необхідно повністю міняти звичні терміни літніх відпусток і передсезонної підготовки, а КХЛ змушена була б зрушувати терміни трансферних вікон, переносити початок сезону на критично пізню дату, а також скорочувати кількість ігор в чемпіонаті. Більш того, 18 клубів ліги вже завершили участь в чемпіонаті і почали планомірну підготовку до сезону-2020/21.

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