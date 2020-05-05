Сезон УПЛ офіційно запропонували дограти у Києві

Чернігівська "Десна" офіційно звернулася до Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з ініціативою дограти футбольний сезон в одному місті. "Десна" виступає за те, щоб всі матчі верхньої шістки відбувалися у Києві.

Президент "Десни" Володимир Левін повідомив про звернення чернігівського клубу до УПЛ з пропозицією провести 9 турів чемпіонату на київських стадіонах.

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Ми були б раді запропонувати для цього Чернігів, але в нашому місті немає інфраструктури для шести клубів, так само як і в Запоріжжі і Олександрії, а ось Київ ідеальне для цього місце – є сертифіковані стадіони, досить тренувальних баз і полів. По суті три команди з шести вже в Києві ("Колос", "Шахтар", "Динамо"),

– заявив Левін.

За його словами, проведення матчів у Києві буде безпечнішим для гравців, тренерів і офіційних осіб матчів.

"Також важливий фактор – транслятори. Чи зможуть вони забезпечити якісний продукт в умовах постійних переїздів? І це ми не говоримо про систему ВАР, яка у нас зараз всього одна", – заявив президент "Десни".

У зверненні "Десни" мовиться, що базування клубів фінальної шістки в одному місті дозволить уникнути залежності від перельотів чи тривалих переїздів.

"Десна" пропонує проводити матчі на НСК "Олімпійський", стадіонах "Динамо" ім. Валерія Лобановського та "Оболонь".



Звернення "Десни" / Фото Володимир Левін

Які клуби у верхній шістці?

"Шахтар"

"Зоря"

"Динамо"

"Десна"

"Олександрія"

"Колос".

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас також повідомив, що УПЛ дійсно розгляне варіант з дограванням чемпіонату у двох міста.

"У четвер клуби УПЛ розглянуть варіант завершити сезон у двох містах. "Динамо", "Шахтар", "Десна" і "Колос" за те, щоб розіграти першу шістку в Києві. Тут три повноцінні арени.

З колективами нижнього ешелону не все так однозначно. Пріоритет – догравати у Львові. Альтернатива – Дніпро", – написав Бурбас.

Зазначимо, що з 12 травня в Україні дозволять командні тренування. В УПЛ заявили, що саме цей дозвіл потрібен для відновлення футбольного сезону.

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