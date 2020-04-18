Сезон в АПЛ відновиться не раніше 8 червня – Sky Sports
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Клуби англійської Прем’єр-ліги провели відеоконференцію, на якій домовилися дограти призупинений через пандемію коронавірусу сезон.
Як повідомляє Sky Sports, клубам були представлені декілька різних моделей календаря закінчення чемпіонату.
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Згідно з цими планами, сезон буде відновлено не раніше, ніж 8 червня, і це за умови, що уряд країни дозволить командам тренуватися після закінчення карантину 7 травня.
Командам АПЛ в нинішньому сезоні залишилося провести по 9-10 матчів. На догравання сезону буде потрібно орієнтовно 5 тижнів.
- Через пандемію коронавірусу всі європейські першості були припинені, крім чемпіонату Білорусі.
- Також УЄФА відстрочив відновлення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи на невизначений термін.
- Крім того, Євро-2020 було перенесено на 2021 рік.
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