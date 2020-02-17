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Шахи: Марія Музичук здобула бронзу на Супертурнірі у США

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Марія Музичук / Фото з відкритих джерел

Українська шахістка Марія Музичук стала бронзовою призеркою представницького Cairns Cup, який завершився в американському Сент-Луїсі.

Українка набрала 5 очок із 9 можливих і поділила 3 сходинку з росіянкою Алєксандрою Костенюк.

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Перемогу святкувала індійка Гампі Конеру, яка набрала 6 очок. Срібло в китаянки Жу Венжун, яка здобула 5,5 очок.

Наступними важливими змаганнями, де зіграють сестри Марія та Анна Музичук, стане 3-й етап Гран-прі ФІДЕ, що розпочнеться на початку березня у швейцарській Лозанні.

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сьогодні
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Марія Музичук Шахи Спорт
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