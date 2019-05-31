Шахові клуби України визначили найсильніших: серед призерів "академіки" і "вовки"
У Чорноморську фінішував чемпіонат України 2019 року серед шахових клубів.
Вже за традицією, команди з усієї країни змагалися одразу за три комплекти нагород – у класичній, швидкій і блискавичній грі.
Найпрестижніший – класичний турнір – виграла титулована харківська "Юракадемія". У ключовому матчі, який вирішив долю чемпіонства, "академіки" з мінімальний рахунком (3,5:2,5) перемогли рейтинг-фаворита турніру – об'єднану команду Федерації шахів Києва та Федерації шахів Дніпра (ФШК - ФШД).
Класична гра (16 команд)
1. "Юркадемія" (Харків) – 17
2. ФШК - ФШД (Київ/Дніпро) – 16
3. "Вовки" (Вінниця) – 12…
"Юракадемія" (Харків) – чемпіони України-2019 з класичної гри
Чемпіонами України у складі "Юракадемії" стали: Володимир Онищук, Олександр Моїсеєнко, Олександр Ковчан, Михайло Бродський, Артем Омеля, Сергій Завгородній, Євгенія Долуханова, Владислав Войтович і Олексій Малий.
Втім, цікавий експеримент президентів Федерацій шахів Києва (Павло Куфтирєв) і Дніпра (Олексій Марков) також можна вважати вдалим. Їхня об'єднана команда виграла інші два "золота" – у швидкій і блискавичній грі (щоправда, треба зазначити, що "Юракадемія" у цих видах програми не грала).
ФШК - ФШД (Київ/Дніпро) – чемпіони України-2019 у швидкій і блискавичній грі
За команду ФШК - ФШД виступали: Юрій Кузубов, Захар Єфименко, Володимир Баклан, Віталій Сивук, Юлія Осьмак, Вадим Малахатько, Денис Ковальов, Дмитро Максимов і Вячеслав Борисенко.
Швидка гра (17 команд)
1. ФШК - ФШД (Київ/Дніпро) – 17
2. "Вовки" (Вінниця) – 14
3. Papashon-Chateau Grona (Одеса) – 13...
Блискавична гра (17 команд)
1. ФШК - ФШД (Київ/Дніпро) – 18
2. Шаховий клуб (Одеса) – 14
3. "Кривбас" (Кривий Ріг) – 13...
Відзначимо також вдалий виступ команди з Вінниці з амбіційною назвою "Вовки", яка спромоглася завоювати два комплекти нагород.
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