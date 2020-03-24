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Шахову олімпіаду в Москві перенесли через коронавірус

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Шахову олімпіаду перенесли / twitter.com/FIDE_chess

У 2020 році в Москві мала віддутися шахова олімпіада. Але її не буде через коронавірус.

Інформацію про перенесення шахової олімпіади опублікувала Міжнародна шахова федерація (FIDE).

Замість 2020 року, змагання відбудуться у 2021 році. Але й надалі в Москві.

До слова Олімпіаду-2020 перенесли: коли ще в історії скасовували Олімпійські ігри

У FIDE також вирішили перенести й конгрес з 2020 на 2021 рік. Його теж прийме російське місто – Ханти-Мансійськ.

При цьому в Росії зараз і надалі триває турнір претендентів – визначення суперника для чемпіона світу Магнуса Карлсена. Турнір триває в Єкатеринбурзі, а на його відкритті було 3 тисячі осіб (в той час як у всьому світі вже скасували масові спортивні заходи через коронавірус).

Президент FIDE – росіянин Аркадій Дворкович.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Шахи
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