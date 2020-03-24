Шахову олімпіаду в Москві перенесли через коронавірус
У 2020 році в Москві мала віддутися шахова олімпіада. Але її не буде через коронавірус.
Інформацію про перенесення шахової олімпіади опублікувала Міжнародна шахова федерація (FIDE).
Замість 2020 року, змагання відбудуться у 2021 році. Але й надалі в Москві.
До слова Олімпіаду-2020 перенесли: коли ще в історії скасовували Олімпійські ігри
У FIDE також вирішили перенести й конгрес з 2020 на 2021 рік. Його теж прийме російське місто – Ханти-Мансійськ.
При цьому в Росії зараз і надалі триває турнір претендентів – визначення суперника для чемпіона світу Магнуса Карлсена. Турнір триває в Єкатеринбурзі, а на його відкритті було 3 тисячі осіб (в той час як у всьому світі вже скасували масові спортивні заходи через коронавірус).
Президент FIDE – росіянин Аркадій Дворкович.
Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram