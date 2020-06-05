У суботу, 6 червня, "Шахтар" прийматиме "Десну" у 25 турі УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Шахтар – Десна: прогноз

У першому турі після поновлення сезону "Десна" показала, що добре готова до продовження чемпіонату. Чернігівській команді вдалось впевнено перемогти у матчі проти "Колоса" із Ковалівки – 0:2. Фізично "Десна" швидше за все не поступиться "Шахтарю".

Непогано зіграв і "Шахтар". Але у другому таймі київське "Динамо" не змогло нічого протиставити донеччанам. Футболістам "гірників" за рахунок швидкості вдалось завершити поєдинок перемогою – 3:1. Результативні удари у актив донеччан записали Маркос Антоніо та дубль у гольовій скарбничці Марлоса.

Матч 25 УПЛ "Шахтар" – "Десна" відбудеться у суботу, 6 червня.

Початок матчу – о 17:00.

Шахтар – Десна: що прогнозують букмекери

Букмекери фаворитом цього поєдинку вважають донеччан. Так, на перемогу "гірників" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,29, а на успіх "Десни" – 11,5. Нічийний результат оцінюють в 5,30 .

Фахівці вважають, що рахунок матчу буде 2:0 на користь гірників, такий рахунок вони оцінили у 6,80. На те, що донеччани відзначаться у матчі – 1,06, а чернігівській команді вдасться засмутити голкіпера "гірників" – 1,76.

На показник, що "Шахтар" переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 1,84. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 3,95.