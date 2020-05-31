У неділю, 31 травня, "Шахтар" та "Динамо" у першому офіційному матчі після карантину зійдуться в очному протистоянні. Слідкувати онлайн за поєдинком 24 туру Прем'єр-ліги України можна на сайті Спорт24.

Поєдинки між "Шахтарем" і "Динамо" ніколи не позбавлені інтриги, пише 24 канал. На жаль, у цьому сезоні "Динамо" не змогло нав'язати "гірникам" боротьбу за чемпіонство. Однак "Шахтар" може "вставити палиці у колеса" киян у боротьбі за Лігу чемпіонів.

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"Динамо" після 23 матчів має однакову кількість очок із "Зорею" та "Десною". За додатковими показниками кияни тільки четверті, що навіть не гарантує участь у груповому етапі Ліги Європи.

Очевидно, що завдання "Динамо" посісти принаймні друге місце та зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів. Для цього "біло-синіх" потрібно як мінімум не програти.

Будь-який заліковий бал дозволить "Динамо" піднятися на друге місце.

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Позбавлений турнірної мотивації "Шахтар", який формально став чемпіоном України. Завадити "гірникам" відсвяткувати чемпіонство може тільки диво.

Шахтар – Динамо: текстова онлайн-трансляція матчу УПЛ