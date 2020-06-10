Кримінальне провадження про расизм на матчі донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" завершене. Справу про образи Тайсона на расовому підгрунті закрили ще в лютому.

Про це повідомиляє "Радіо Свобода" з посиланням на поліцію Харківської області.

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"Після проведення всіх необхідних слідчих (розшукових дій) 24 лютого 2020 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження", – заявили у поліції. Також зазначається, що правоохоронці не відповіли на питання видання, чи оголошували комусь підозру в межах цього провадження.

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