У неділю, 31 травня, "Шахтар" на НСК "Олімпійський" прийматиме "Динамо" у 24 турі УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Шахтар – Динамо: прогноз

У нинішньому сезоні суперники зустрічалися чотири рази і мають по дві перемоги. Динамівці були кращими в кубкових баталіях – виграли у "гірників" матч за Суперкубок (2:1), а також вибили опонентів з Кубка країни (2:1, 1/8 фіналу). Донеччани перемогли киян у обох поєдинках Прем'єр-ліги (2:1 і 1:0).

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Перевага "Шахтаря" в чемпіонаті України, який виходить з карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу, просто колосальна. Команда Луїша Каштру випереджає в турнірній таблиці найближчих переслідувачів – луганську "Зорю" і "Динамо" – на цілих 13 очок.

Матч 24 УПЛ "Шахтар" – "Динамо" відбудеться у неділю, 31 травня. Початок матчу – о 17:00.

Шахтар – Динамо: що прогнозують букмекери

Букмекери фаворитом цього поєдинку вважають донечан. Так, на перемогу "гірників", можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,89, а на успіх "Динамо" – 4,10. Нічийний результат оцінюють в 3,80.

Якщо звернутися до статистики, то тільки в трьох з п'яти останніх особистих зустрічей суперників було забито більше двох м'ячів. На "Тотал матчу більше 2,0" можна поставити з коефіцієнтом 1,55. На аналогічну ставку "Тотал меньше 2,0" букмекери виставили показник 2,55.