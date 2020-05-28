"Шахтар" – "Динамо": стало відомо, хто розсудить центральний матч туру УПЛ
Комітет арбітрів УАФ оприлюднив суддівські призначення на матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги. Ігрова програма буде розбита на два дні.
Центральний поєдинок 24 туру УПЛ між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо" у якості головного арбітра проведе Катерина Монзуль. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.
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Асистентами харків'янки на цій грі будуть киянка Олександра Ардашева та сумчанка Марина Стрілецька. Четвертим арбітром призначений Денис Шурман (Київська область), спостерігачем арбітражу – Сергій Задіран (Дніпро).
До уваги! Зустріч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться на столичному НСК "Олімпійський" у неділю, 31 травня, і розпочнеться о 17:00.
Відновлення УПЛ: головне
Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) сезону 2019/2020 офіційно дограють. Матчі чемпіонату України з футболу триватимуть з травня до липня. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) дало дозвіл відновити поєдинки з 30 травня.
Попередній календар УПЛ
- 24-й тур – 30 травня
- 25-й тур – 6 червня
- 26-й тур – 13 червня
- 27-й тур – 20 червня
- 28-й тур – 27 червня
- 29-й тур – 4 липня
- 30-й тур – 11 липня
- 31-й тур – 15 липня
- 32-й тур – 19 липня
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